Esta hermosa y talentosa actriz conocida como Jennifer Aniston fue la inspiración para un millón de cortes de cabello en los años 90, y desde entonces se ha convertido en una de las actrices más importantes de Hollywood.

Aniston venía de una familia de actores y a pesar de esto cuenta que de niña no la dejaban ver la televisión. Sin embargo, esto no fue suficiente y decidió dedicar su carrera al mundo del espectáculo.

Realmente me encanta ir a trabajar, es algo que he amado desde que era niña y crecí en una familia de actores, así que estoy muy feliz de que me paguen por hacer lo que amo”. Jennifer Aniston, actriz

Cuando era adolescente, Aniston asistió a la High School of Music & Performing Arts en Nueva York y después de graduarse, decidió saltarse la universidad para enfocarse en su carrera como actriz.

Jennifer Aniston y su inolvidable papel en Friends.

Aniston protagonizó varias producciones fuera de Broadway y también trabajó como mesera y mensajera.

Estaba agradecida de trabajar. Sinceramente, sabía que ser actriz era difícil”. Jennifer Aniston, actriz

Su gran oportunidad: “Friends”

En 1994 se presentó una oportunidad inesperada para la actriz que consistió en interpretar uno de los papeles más recordados de su vida en la serie “Friends”.

Estaba acostumbrada a hacer shows que solo duraban cinco o seis episodios y luego me llegó Friends y fue increíble”. Jennifer Aniston, actriz



Como Rachel Green en la exitosa serie de televisión, Aniston ganó un Emmy y un Globo de Oro y al final de los diez años de duración del programa, ingresó en el Libro de Récord Guinness como la estrella de televisión mejor pagada de todos los tiempos.

Con su creciente fama llegó una gran cantidad de atención de los medios que siguieron cada uno de sus movimientos, incluyendo su divorcio con Brad Pitt.

La fama es como esta pequeña cosa espeluznante. Asusta. Creo que siempre estás tratando de reevaluar y estar bien con eso y lo que viene con eso”. Jennifer Aniston, actriz

