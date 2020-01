Jennifer Lopez lanza reto a fans a tres semanas del Super Bowl

Durante el pasado fin de semana, a través de sus redes sociales la cantante y actriz de origen latino, Jennifer Lopez, quien participará en el espectáculo de medio tiempo de la edición 54 del Super Bowl, donde compartirá escenario con la cantante colombiana Shakira, dio una probadita del "show" que está preparando para dicho evento.

A través de su cuenta de TikTok, JLo compartió la coreografía que ya está preparando, además de invitar a sus seguidores a unirse a lo que llamó el reto Super Bowl, utilizando el hashtag #JLOSuperBowlChallenge, con la promesa de que compartiría, en las mismas redes, los mejores pasos de sus fans.

Faltan tres semanas para el Super Bowl, así que les estoy dando un adelanto de mi actuación de medio tiempo. Ve a mi TikTok para verlo. ¡Esta semana únete al reto y baila On The Floor! Compartiré algunos de mis favoritos", escribió Lopez en sus cuentas de Twitter e Instagram.

La presentación de JLo y Shakira será el próximo 2 de febrero en en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida y aunque todavía no se sabe a detalle cómo es que se dividirán el escenario ambas artistas, ya han levantado una gran expectativa.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl siempre genera una gran expectativa entre los seguidores de este deporte, en él han participado artistas de la talla de Michael Jackson, Paul McCartney, The Rolling Stones, Prince, Madonna y The Who, entre otros.

Cabe señalar que, dos de los artistas que han inspirado la carrera de Jennifer Lopez, según declaraciones de ella misma, son Michael Jackson y Madonna, quienes figuran entre los mejores espectáculos presentados en el evento deportivo.

