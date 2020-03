Jim Starlin asegura que su asistente no llevó coronavirus a La Mole

Este sábado Jaime Hodge James, quien es asistente del escritor de cómics, Jim Starlin, anunció a través de sus redes sociales que tiene coronavirus. Esta información alarmó a muchos, ya que el fin de semana pasado estuvo presente en la convención La Mole que se llevó a cabo en CDMX.

Hodge James escribió en su cuenta personal que se empezó a sentir muy mal y que decidió compartir su caso, ya que días atrás había estado viajando al lado de otros guionistas y escritores del mundo del entretenimiento.

Acabo de volver del hospital. Soy la afortunada receptora de coronavirus. Si mi fiebre sube en absoluto, tendré que ser admitida, ya que soy un “alto riesgo”. Tenía dudas en publicar esto, pero quería compartir los días previos hasta hoy”. Jaime Hodge, asistente Jim Starlin

La asistente aseguró que continuará informando a través de redes sociales cómo se va desarrollando el coronavirus en su cuerpo y le pidió a las personas que tomen conciencia.

Se siente como si tuviera algo abrazando alrededor de mi pecho, Me duele tanto el cuerpo, es doloroso pensar en las personas que no son capaces de haberlo logrado. Rezo para que esta poderosa pandemia obtenga una vacuna”. Jaime Hodge, asistente Jim Starlin

Por su parte, Jim Starlin emitió un comunicado en el cual señala que él no tiene coronavirus y que probablemente su asistente contrajo la enfermedad días después del evento.

A todos los individuos desinformados, culpando a Jamie por traer el coronavirus a La Mole Comic Con, están equivocados. A lo largo de la convención estuve en contacto cercano con ella. No he dado positivo con el virus porque ella no lo tenía entonces. Obviamente contrajo el virus después”. Jim Starlin, escritor Marvel

Sin embargo, estas declaraciones no dejaron muy tranquilos a los que asistieron al evento, por lo que han estado pidiendo a través de Twitter que tengan cuidado y que se mantengan alertas de algún síntoma.

Actualmente en México hay más de 300 personas infectadas de coronavirus.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?