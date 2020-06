J.K. Rowling responde a criticas sobre tuits transfóbicos

En medio de la polémica por sus declaraciones contra las mujeres trans, J.K. Rowling, contestó ante las críticas y pidió que tuvieran compresión, ya que lo que busca es que escuchen sus inquietudes sin la necesidad de recibir amenazas, además reveló que fue víctima de violencia de género y agresión sexual.

La escritora afirmó que decidió dar el paso de hacer pública esa información para dar contexto a sus anteriores comentarios sobre las personas transgénero.

He sido centro de atención durante más de veinte años y nunca hablé públicamente del hecho de que soy una superviviente de abuso doméstico y ataque sexual. No es porque me de vergüenza de que me hayan pasado esas cosas, sino porque es traumático volver a ello y recordar”. J.K. Rowling

Rowling dijo que no contó esto para tener simpatía, sino que lo hizo por solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la de ella.

Cuando abres las puertas de los baños y vestuarios a cualquier hombre que cree o siente que es una mujer, y, como he dicho, los certificados de confirmación de género ahora se pueden otorgar sin necesidad de cirugía u hormonas, entonces abres el puerta a todos y cada uno de los hombres que desean entrar. Esa es la simple verdad“. J.K. Rowling

La escritora dejó claro que esto lo platicó, ya que le gusta que los demás sepan sus intereses y opiniones.

Tengo una historia de fondo compleja que da forma a mis miedos, mis intereses y mis opiniones. Nunca olvido esa complejidad interna cuando estoy creando un personaje ficticio y ciertamente nunca lo olvido cuando se trata de personas transgénero”. J.K. Rowling

¿Qué fue lo que generó la controversia?

El sábado pasado Rowling puso un tuit en el que parecía que se burlaba de las personas que “menstrúan”.

‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas”.

Esta publicación ofendió a la comunidad transgénero, por lo que varias activistas le contestaron.

Muchas mujeres están aterrorizadas de manera justificada por los activistas transgénero; lo sé porque muchas me contactaron para contarme sus historias". J.K. Rowling

Emma Watson, Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne defienden a la comunidad trans

Emma Watson publicó este miércoles varios mensajes a través de Twitter en los que manifestaba su apoyo a toda la comunidad transgénero.

Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser”. Emma Watson

Por su parte,Daniel Radcliffe también expresó su sentir y dijo que ojalá que estas opiniones no contaminen la saga a ojos de sus seguidores.

Las mujeres transgénero “son mujeres” y “cualquier declaración en sentido contrario borra” su identidad y dignidad”. Daniel Radcliffe

Eddie Redmayne, quien fue el protagonista en la saga de “Animales fantásticos” admitió que ha tenido que educarse en estos temas para ser más sensible.

No estoy de acuerdo con los comentarios de JK Rowling. Las mujeres transgénero son mujeres, los hombres transgénero son hombres y las identidades no binarias son válidas. Sé que mis queridos amigos transgénero están cansados de este constante cuestionamiento de sus identidades”. Eddie Redmayne

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?