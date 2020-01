Joaquin Phoenix dedica emotivas palabras a Heath Ledger

Este domingo se llevaron a cabo los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California.

Y uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Joaquin Phoenix, quien ganó el premio en la categoría a Mejor interpretación masculina por “Joker” le dedicó unas palabras a Heath Ledger, quien interpretó el mismo personaje que él, en la película “The Dark Knight”.

Estoy aquí gracias a los esfuerzos de mi actor favorito, Heath Ledger, así que gracias". Joaquin Phoenix, actor.

También aprovechó y dedicó unas palabras a los otros actores que se encuentran compitiendo con él para los Premios Óscar en la categoría de “mejor actor”.

Ahora me doy cuenta lo afortunado que soy de formar parte de esta comunidad. Siento mucho respeto por todos los actores y lo que hacemos. Me siento muy honrado de estar aquí. Me gustaría hablar un poco de mis compañeros nominados“. Joaquin Phoenix, actor.

A Leonardo DiCaprio le agradeció por ser una gran inspiración para él desde hace muchos años.

Cuando empecé a actuar otra vez, iba a audiciones esperando que me llamaran de vuelta Y siempre había otros dos sujetos contra los que competía y siempre perdíamos contra ellos. Has sido una inspiración desde hace 25 años para mí y para tantas personas y te lo agradezco mucho”. Joaquin Phoenix, actor.

En cuanto a Christian Bale dijo que jamás hace mal sus interpretaciones y que lo admira por eso.

Te comprometes tanto con tus personajes de una manera en la que sólo puedo soñar. Nunca has hecho una mala interpretación. Es desesperante. Ojalá un día lo hagas mal, sólo una vez y ya. Sería maravilloso”. Joaquin Phoenix, actor.

A Adam Driver le comentó que ha estado pendiente de su actuación en los últimos años y que merece estar ahí.

Adam, te he estado viendo los últimos años y te has convertido en este hermoso matiz de grandes actuaciones y me sentí tan conmovido por tu actuación, fue devastador, y creo que deberías estar aquí“. Joaquin Phoenix, actor.

Al finalizar volvió a rendir tributo a Heath Ledger.

En realidad estoy aquí en los hombros de mi actor favorito, Heath Ledger. Así que gracias y buenas noches“. Joaquin Phoenix, actor.

La próxima entrega de los Premios Óscar se llevará a cabo el 9 de febrero.

