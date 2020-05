Los Jonas Brothers lanzaron dos nuevas canciones la madrugada de este viernes en medio de la cuarentena por el coronavirus. “Five More Minutes” y “X” en colaboración con la cantante colombiana Karol G.

Los fanáticos de la agrupación ya habían tenido un adelanto del tema “Five More Minutes”, ya que durante su actuación en los Premios Grammy 2020 cantaron un poco de esta canción.

Dame cinco minutos más, bebé, no he terminado de amarte. No quiero terminar cuando recién estamos comenzando”. Letra Five More Minutes

Por su parte, “X” promete ser una de las canciones más populares del verano, ya que Karol G le da ese toque latino que a todos les encanta, además de que la banda también había dejado ver un adelanto en su reciente película de conciertos “Happiness Continues” que se encuentra en Amazon.

No tengas miedo de algo nuevo, si juegas bien, podrías ser ese alguien, ese alguien que no me dejará solo esta noche”. Letra X

¡Escúchalos!

Fans enloquecen en redes sociales

Como era de esperarse los fans de los Jonas Brothers enloquecieron con ambos estrenos y no pudieron esperar para compartir sus reacciones a través de redes sociales.

La última aparición de los Jonas Brothers fue en el programa de John Krasinski cuando interpretaron la canción “Sucker” por videollamada, ya que por la cuarentena la mayoría de los programas se están haciendo a distancia.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?