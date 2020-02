Joven estadounidense dona autobús y útiles a escuela de Michoacán

Dylan Ence es un joven estadounidense que, tras visitar años atrás una escuela en Patamban, Michoacán, decidió ahorrar y comprar un autobús escolar para los alumnos de ese poblado, quienes dormían en el colegio para no caminar horas de regreso a casa.

Entrevistado por el medio estadounidense KSL TV, Dylan confesó que la idea de donar un autobús a los estudiantes de Patamban nació hace cuatro años, cuando visitó una escuela en el remoto poblado mexicano, un viaje que “le cambió la vida”.

“Los niños se quedaron a dormir toda la semana en la escuela, eso me dolió por dentro. Sólo quería ayudarlos para que pudieran viajar con sus familias”, declaró a la cadena de TV.

Fue así que el joven ahorró durante cuatro años para poder juntar y comprar un autobús que pudiera servir a los estudiantes de Patamban.

“Cuando vi a esos niños solo quería ayudarlos, y pensé: ¿Por qué Estados Unidos tiene que ser superior y tener todas estas cosas buenas?, ¿Por qué no podemos proporcionarles algunas de nuestras cosas para que también puedan tenerlas?”; expresó Dylan.

Tras ahorrar y juntar el dinero necesario, el día esperado llegó: Dylan consiguió un autobús escolar en buenas condiciones en el estado de Minnesota, Estados Unidos, y lo compró. Una vez con la unidad, el joven y su familia cruzaron la frontera de Estados Unidos con México y se dirigieron al poblado de Michoacán conduciendo el autobús.

No conforme con ello, Dylan también donó útiles escolares para la comunidad de Patamban.

Ilona Ence, mandre de Dylan, compartió a través de Twitter algunas de las fotografías de la donación que hizo su hijo, un esfuerzo que fue reconocido, por medio de esa misma red social, por el embajador de Estados Unidos en México,Christopher Landau, quien retuiteó la publicación de Ilona y escribió:

“Aquí tienen un tuit de la madre de Dylan, que lo acompañó en el viaje a Patamban. Thank you Mrs. Ence! Your son Dylan is a great ambassador for our country".

