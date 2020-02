Es estudiante y payasito: joven asiste así a escuela para no perder clase

El hombre que aparece en la fotografía es Raúl Rivera, un joven peruano que recientemente se hizo famoso tras viralizarse en redes sociales la instantánea en la que, disfrazado de payaso, expone en un salón de clases.

Su historia es conmovedora. Raúl estudia la carrera de Derecho en la Universidad de San Pedro de Huacho, al mismo tiempo que ejerce su oficio que le da de comer: es payaso y se alquila para eventos infantiles.

Lejos de sentir vergüenza, el joven porta orgulloso el disfraz que viste en cada uno de sus eventos, aunque eso implique ir caracterizado de payaso a su salón de clases.

La fotografía que lo hizo viral en redes sociales

El día que fue tomada la instantánea Raúl tenía dos compromisos importantes: por un lado, un evento con una buena paga; por el otro, una exposición junto a sus compañeros de clase.

Fue entonces que, dejando de lado la vergüenza y las burlas que sus compañeros de Derecho le podían hacer, decidió que la mejor opción era ir disfrazado a la universidad para ahorrar tiempo y así cumplir con ambos compromisos.

“Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado”, escribió.

En sus redes sociales, comparte videos y fotos de los eventos a los que asiste junto a su esposa, Tatty Huaman, quien también es payaso. Ambos protagonizan “El Show de Tatty y Pirulin”.

Al joven lo consideran internautas un ejemplo de superación personal.

