Juan Gabriel, el “Divo de Juárez”, fue una de las estrellas más grandes de la música mexicana; durante una entrevista le cuestionaron sus preferencias sexuales, a lo que la leyenda nacional respondió: “Lo que se ve no se pregunta”, y esbozó una amplia sonrisa.

Foto: Cuartoscuro.

En las redes sociales y en el marco del 28 de junio, día en el que se conmemora el Orgullo LGBT+, los usuarios recordaron la entrevista que Juan Gabriel otorgó a un canal de televisión.

Cuando el periodista Fernando del Rincón le preguntó: “Dicen que es gay. ¿Juan Gabriel es gay?”, el “Divo de Juárez” aclaró: “¿A usted le interesa mucho? Dicen que lo que se ve no se pregunta, mi hijo”, sin dar más detalles al respecto, hermético en su vida privada, como fue su costumbre.

No soy un santo pero tampoco el diablillo que piensan o que hacen creer a la gente que yo soy. Y yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y que la gente es muy curiosa y quiere saber más de la cuenta. Tampoco la gente es tonta y yo pienso que la televisión hace preguntas capciosas por el rating. Yo no soy mentiroso. Lo que yo digo es lo que yo siento, les guste o no les guste. La vida es una y hay que vivirla”.

Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, y falleció el 28 de agosto de 2016 en California, Estados Unidos; fue una de las estrellas más grandes de la música mexicana contemporánea.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?