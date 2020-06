Continúa la pelea entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la patria protestad de su hijo Matías: este lunes el actor argentino explicó que su expareja le quitará los derechos sobre el menor por lo que llamó “manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial mexicano”.

A través de un video titulado “Que Dios te perdone”, compartido en IGTV de Instagram, Julián Gil dijo ser víctima de amenazas presuntamente derivadas del conflicto con Marjorie de Sousa.

El actor aseguró tener una grabación en la que lo amenazan si pelea la patria potestad de Matías:

¿Ustedes saben yo por qué me fui de México? Yo me fui de México porque a mí se me amenazó y a mí se me sigue amenazando, yo amo México, mi vida estaba en México; me tuve que ir por la presión, saben a qué tipo de presión me refiero; seguimos luchando”, expresó.

Explicó que, aunque ahora tiene la patria potestad de Matías, no puede convivir con él, pues su expareja no lo deja y “sólo lo obliga a pagar la pensión”.

Visiblemente molesto, Julián Gil expresó en el video de poco más de 20 minutos:

Hoy tengo la patria potestad del niño y no me sirve para nada, no tengo ningún derecho sobre el niño, sólo pagar pensión, soy una chequera claro, para eso sí soy padre”, lamentó.

Finalizó la grabación adelantando que Marjorie de Sousa obtendrá la patria protestad de Matías, y que pronto le será notificada la resolución de las autoridades en favor de su expareja.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?