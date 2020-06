Justin Bieber demanda a dos mujeres que lo acusan de abuso sexual

Justin Bieber presentó una demanda de difamación contra dos mujeres que pusieron en su cuenta de Twiiter el pasado fin de semana que el cantante había abusado de ellas sexualmente, de acuerdo con TMZ.

El cantante pidió alrededor de 20 millones de dólares por esta acusación que manchó su imagen, además de que aseguró tener evidencias documentales que comprueban que estas son mentiras “escandalosas e inventadas”.

Bieber no se quedará de brazos cruzados mientras los demandados intentan llamar la atención difundiendo imprudentemente mentiras maliciosas sobre que él participó en una conducta criminal atroz". Abogados del cantante

Por su parte, el famoso también desmintió estas acusaciones a través de sus redes sociales, después de que los tuits de las supuestas mujeres atacadas desaparecieran.

Cada reclamo de abuso sexual debe tomarse muy en serio y es por eso que se necesitaba mi respuesta. Sin embargo, esta historia es realmente imposible y es por eso que trabajaré con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales".

Las acusaciones

Según el relato de una de las afectadas que supuestamente se llama Danielle, el cantante la invitó junto con otras amigas al hotel Four Seasons el 9 de marzo de 2014, lugar donde ocurrió la agresión sexual.

Posteriormente, en otra cuenta de Twitter, una persona llamada Kadi acusó a Bieber de agredirla sexualmente en un hotel de Nueva York en mayo de 2015.

Antes de que los tuits fueran borrados Bieber tuvo la oportunidad de contestar en uno de ellos lo siguiente:

Normalmente no respondo a esto porque me he enfrentado a acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero tras tratarlo con mi esposa y equipo he decidido hablar esta noche sobre un tema”. Justin Bieber

Las pruebas de Justin Bieber

Ante los ataques que recibió en redes sociales por algunas personas, el famoso decidió publicar una serie de pruebas que incluían fotografías y algunas facturas de los lugares en donde estuvo en esas fechas.

Las fotos que mostré de mí y Selena el 9 de marzo en Austin deberían dejar en claro que estábamos juntos esa noche y fuimos del lugar a nuestro Airbnb. Este es nuestro recibo donde nos encontramos con nuestros amigos”. Justin Bieber

El 10 de marzo Selena se fue a trabajar y me quedé en el Westin. Lo reservamos por un par de días para el show pero el 11 regresé a mi casa”. Justin Bieber

En los próximos días se sabrá la resolución de dicha demanda.

