Justin Bieber publicará su batalla contra la enfermedad de Lyme

A través de su cuenta de Instagram, el cantante canadiense Justin Bieber dio a conocer que en breve publicará un documental en su canal de YouTube, en el que dará a conocer todos los pormenores de su lucha contra la enfermedad de Lyme, la cual adquirió, según reveló, desde hace un par de años.

La estrella del pop publicó un mensaje y explicó que dicha enfermedad se contrae a través de una picadura de garrapata.

Han sido un par de años difíciles para conseguir el tratamiento correcto que ayude a tratar esta enfermedad hasta ahora incurable y voy a estar de regreso y mejor que nunca", escribió.

Bieber respondió de esta forma a sus críticos que, según él, han estado comentando injustamente sobre su estado o apariencia física, diciendo que parecía que estaba "drogado con metanfetaminas".

No se dieron cuenta de que recientemente me han diagnosticado la enfermedad de Lyme, no sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó mi piel, función cerebral, energía y la salud en general".

La publicación de Bieber muestra una imagen anunciando que el documental de YouTube está programado para su lanzamiento el próximo 27 de enero.

Puedes saber todo lo que he estado batallando y ¡superando!", escribió en Instagram.

De acuerdo con un sitio web estadounidense dedicado a las noticias sobre celebridades, el cantante pasó la mayor parte del año 2019 sufriendo, aunque no había sido diagnosticado, hasta que los médicos descubrieron la causa del problema.

En marzo del año pasado Bieber anunció que se tomaría un tiempo libre de la música para centrarse en su familia y su salud, y luego en septiembre, el artista se casó con la modelo estadounidense Hailey Baldwin.

La enfermedad de Lyme se transmite a los humanos a través de garrapatas infectadas, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

