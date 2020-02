Justin Bieber reveló cuándo comenzó su adicción a las drogas

Justin Bieber reveló a qué edad comenzó su adicción a las drogas a través de su documental “Justin Bieber: Seasons” que es transmitido por YouTube.

El cantante confesó que fumaba marihuana, bebía cocteles de narcóticos y tomaba setas alucinógenas cuando apenas tenía 13 años.

Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné”. Justin Bieber, cantante.

También contó que se volvió dependiente a estas sustancias, ya que en ese momento eran una vía de escape para él.

Empecé a depender realmente de eso y fui consciente de que tenía que parar. No creo que sea malo, es solo que me creó una dependencia y eso no era bueno”. Justin Bieber, cantante.

Bieber también confesó que llegó a un punto en el que sentía que se estaba “muriendo” y su equipo de seguridad tenía que tomarle el pulso todas las noches.

Me estaba muriendo. La gente no sabe lo serio que se puso aquello”. Justin Bieber, cantante.

Ante la situación tan grave que estaba viviendo, el famoso decidió dejar las drogas, aunque tuvo que empezar a tomar antidepresivos debido a la fuerte ansiedad que padecía.

Creo que cuando alguien muy joven padece esa ansiedad tan fuerte no se diagnostica y la automedicación te hace sentir mejor”. Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber.

Actualmente, Justin Bieber cuenta con una cámara de oxígeno en su casa que le ayuda a eliminar las toxinas que produjo su cuerpo después de haber consumido drogas.

Lo que hace este tratamiento es ayudar a reparar esa parte del cerebro y reparar los centros de placer para equilibrarlos”. Justin Bieber, cantante.

El año pasado, Justin Bieber publicó en su cuenta de Instagram todos los trastornos mentales por los que estaba pasando, también pidió disculpas y le agradeció a su esposa por todo el apoyo.

El documental de Justin Bieber está disponible para los suscriptores de YouTube Premium.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?