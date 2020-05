El cantante de pop canadiense Justin Bieber y la modelo estadounidense Hailey Baldwin abrirán sus vidas para una nueva serie íntima, “The Biebers on Watch”, para Facebook Watch en la que discuten su matrimonio, problemas y su día a día de forma cercana.

“The Biebers on Watch” se lanzó este lunes y presentará los primeros 12 episodios filmados por Justin Bieber y Hailey Baldwin en su casa de Toronto, capital de la provincia Ontario, donde actualmente están confinados por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

El primer episodio muestra a la pareja tomando un bote en un lago cercano donde Justin Bieber creció; conversan abiertamente sobre los desafíos y recompensas de estar casados.

La serie "The Biebers on Watch" se está filmando con cámaras GoPro, dijo Facebook Watch.

Hay muchas cosas en las que necesito trabajar. Cosas de perdón, de celos, inseguridades de las que no me daba cuenta hasta que decidí pasar mi vida contigo. Me di cuenta de que había puntos ciegos que desconocía”, dijo Justin Bieber a Hailey Baldwin.

Una nueva vida

Justin Bieber, de 26 años, y Hailey Baldwin, de 23, se conocieron en la adolescencia, asistieron a la misma iglesia y comenzaron a salir seriamente hace unos dos años. El cantante canadiense y la modelo se casaron en un evento privado en 2018 y celebraron un segundo matrimonio para amigos y familiares en septiembre de 2019.

La serie aparece luego de un documental de 10 partes en YouTube lanzado a principios de este año.

Ahí, Justin Bieber apareció después de un largo período alejado de la escena pública.

En ese trabajo contó la realización de su primer álbum en cuatro años, "Changes".

Justin Bieber saltó a la fama cuando tenía 13 años; después alcanzó titulares por una serie de arrestos y mal comportamiento, así como por el uso de drogas. Se retiró abruptamente de su gira mundial “Purpose” en 2017, citando la necesidad de descansar. Desde entonces ha hablado abiertamente sobre su lucha con las drogas, la depresión y los efectos de la fama.

