Kanye West estrena sencillo “Wash Us in the Blood” junto a Travis Scott

Kanye West estrenó este lunes el sencillo llamado "Wash Us in the Blood" en colaboración con el rapero Travis Scott y el legendario Dr. Dre. El cantante mencionó que esta canción forma parte de su nuevo disco titulado "God's Country", el cual parece ser la continuación de su album lanzado el año pasado llamado "Jesus is King". También lanzó el video en colaboración con Arthur Jafa, en el que muestran imágenes surrealistas del famoso, mientras canta algunas partes de la canción. En este video también pasan algunos momentos de la vida cotidiana de Scott. Además de que recopilan algunas imágenes del movimiento Black Lives Matter que surgió a raíz del asesinato de George Floyd y en el que se muestran algunas de las terribles situaciones que tienen que pasar las personas afroamericanas en Estados Unidos. El video dura aproximadamente 3 minutos y hasta el momento ya tiene más de 500 mil visualizaciones. Aquí el video: Esta canción ya se encuentra disponible para su descarga en todas las plataformas digitales. Kanye West apoyando el Black Lives Matter Durante las diversas marchas que se llevaron a cabo en Estados Unidos para protestar contra el racismo, Kanye West se dejo ver apoyando completamente al movimiento Black Lives Matter. El rapero también creó un fondo para garantizar los estudios universitarios de Gianna, la hija de George Floyd. Además donó dos millones de dólares para cubrir los costos legales de las familias de Ahmaud Arbery y BreonnaTaylor, quienes perdieron la vida a causa de la violencia racista que se vive en ese país. Kanye también está ayudando a varias empresas de propiedad afroamericana que se vieron afectadas por los disturbios. Por su parte, su esposa Kim Kardashian también se pronunció al respecto y dijo que le parecía lamentable la brutalidad policiaca que viven los afroamericanos en territorio norteamericano. También dijo que se sentía muy enojada y asqueada por esta situación y dijo que está agotada de ver a familias sufriendo por los asesinatos tan injustos. Te recomendamos "¿Nos vas a disparar?"; conmueve pregunta de niña a policía en protestas de EU Kanye West se deja ver en marchas y pagará educación de hija de George Floyd