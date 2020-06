Kanye West se deja ver en marchas y pagará educación de hija de George Floyd

Kanye West apareció este jueves en unas de las marchas realizadas por el asesinato de George Floyd. El rapero se dejó ver con su cubreboca en una de las protestas llevadas a cabo en Chicago, Estados Unidos.

El rapero también creó un fondo para garantizar los estudios universitarios de Gianna, la hija de George Floyd. Además donó dos millones de dólares para cubrir los costos legales de las familias de Ahmaud Arbery y BreonnaTaylor, quienes perdieron la vida a causa de la violencia racista que se vive en ese país.

Los costos se deducirían de cualquier recuperación que la familia pueda recibir al concluir el caso. Kanye quería asegurarse de que la familia no tuviera que soportar la mayor parte de esos costos”. Abogada de la familia

Ahmaud Arbery fue asesinado a balazos cuando hacía ejercicio, mientras que a Breonna Taylor la mataron dos policías en su casa.

Kanye también está ayudando a varias empresas de propiedad afroamericana que últimamente se han visto afectadas por estos disturbios.

Kim Kardashian también se pronunció al respecto

A través de su cuenta de Instagram, Kim Kardashian emitió un comunicado en el que decía que esta vez no se callaría y en el cual dejó claro que está en contra de la brutalidad policiaca que viven los afroamericanos en Estados Unidos.

Durante años, con cada horrible asesinato de un inocente hombre, mujer o niño negro, siempre he tratado de encontrar las palabras correctas para expresar mis condolencias e indignación, pero el privilegio que me brinda el color de mi piel a menudo me ha hecho sentir que esta no es una pelea que realmente puedo enfrentar por mi cuenta”. Kim Kardashian

Kardashian dijo que se siente muy enojada y asqueada por esta situación y dijo que está agotada de ver a familias sufriendo por los asesinatos tan injustos.

Aunque nunca sabré el dolor y el sufrimiento que han sufrido, o lo que se siente tratar de sobrevivir en un mundo plagado de racismo sistémico, sé que puedo usar mi propia voz para ayudar a amplificar esas voces”. Kim Kardashian

