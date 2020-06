Karla Souza presentó a Luka, su segundo hijo a través de una tierna foto que la exitosa actriz mexicana posteó en sus redes sociales.

Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en cual mundo quiero ver a mis hijos crecer. Miro a Luka y a Gianna y me trae esperanza pero también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. Bienvenido al mundo Luka", escribió Karla Souza .

Se trata del segundo hijo que Karla Souza tiene con su esposo, el banquero estadounidense Marshall Trenkmann. El pequeño Luka nació el pasado viernes 12 de junio.

De acuerdo con la revista People, el pequeño Luka Olivares Trenkmann nació en Los Ángeles, California, y pesó poco más de tres kilos. Tanto el bebé como Souza se encuentran en buen estado de salud y ya están en su hogar, junto al resto de la familia.

En mayo de este año, la protagonista de “Nosotros los nobles” sorprendió a sus fans con una foto en Instagram donde confirmaba su segundo embarazo.

Dicha noticia fue acompañada por una foto en la que se veía a la actriz y su primera hija Gianna, quien nació en abril de 2018. Según el mánager de Karla Souza, el bebé ha tenido muy buena aceptación por parte de su hermana mayor.

La mexicana está triunfado en Estados Unidos, ya que participa en la serie "How to Get Away with Murder" y aprovechó -hace 3 semanas- uno de sus descansos para compartir con sus fans una foto en el set de grabaciones con su pancita de embarazo, antes de la llegada de Luka.

Karla Souza, de 34 años, y Marshall Trenkmann se casaron en 2014 en una ceremonia muy discreta e íntima, a la que solo asistieron sus amigos y familiares más cercanos.

