Karol G manda mensaje a Laura León por cantar “Tusa”

La cantante Karol G le mandó un mensaje a Laura León la “Tesorito”, luego de escucharla interpretar su canción: "Tusa".

En entrevista para un programa Hoy, Karol G señaló lo siguiente:

La vi que habían compartido un video de ella (la Tesorito) cantando Tusa en vivo, además de que la gente enloqueció un montón y además de que después dijo que había grabado su versión de la canción en el estudio así es que hay que escucharla". Karol G, cantante

Lo anterior, luego de que la “Tesorito” interpretó “Tusa” durante su participación Electric Daisy Carnival (EDC) este fin de semana, y donde sorprendió a todos por el cover.

En su cuenta de Twitter, Laura León la “Tesorito” colocó un video del espectáculo donde agradeció a todo su equipo por el gran resultado de la interpretación.

Karol G habla sobre el 9 de marzo

En otro tema, la cantante colombiana Karol G está de acuerdo con las marchas y el paro de mujeres que ocurrirán en el país los próximos 8 y 9 de marzo respectivamente.

Ese cambio que queremos tenemos que buscarlo en nosotras mismas, en creer que podemos. Esa marcha que van a hacer me fascinó, esas son las cosas de salir a la calle y no solo la marcha sino que al otro día no vamos a ir para que usted vea qué es un día sin nosotras". Karol G, cantante.

La recientemente acreedora de un disco de diamante más un cuádruple platino en México por su tema Tusa está enterada que los números de feminicidios en México son fuertes y exagerados, por lo que considera que falta concientización porque aún hay un mundo en el que las mujeres son pisoteadas y no les son otorgados sus derechos.

La educación viene mucho de la casa y estamos en una generación que la mayoría de los hijos no se crían en casa sino de lo que pasa afuera. Es una concientización que tiene que venir desde casa". Karol G, cantante.

