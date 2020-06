Katy Perry revela que pensó en el suicidio tras ruptura con Orlando Bloom

Katy Perry reveló durante una entrevista para una emisora radiofónica que hace tres años pasó por una etapa bastante complicada tras la ruptura con Orlando Bloom y que hasta pensó en quitarse la vida.

La cantante dijo que en ese momento se sentía rota por dentro y que no tenía ganas de hacer absolutamente nada.

Rompí con mi novio, que ahora es padre de mi futuro bebé y luego estaba emocionada por volar alto en el próximo récord y el récord ya no me puso alto, así que me caí". Katy Perry

La famosa también reveló que el fracaso de su trabajo discográfico llamado “Witness” que lanzó en ese momento, también la desanimó, ya que el rendimiento comercial que tuvo ese álbum fue bastante bajo.

Mi estado anímico estuvo por los suelos durante esa etapa de mi vida”. Katy Perry

Perry agradeció a sus amigos, familiares y fanáticos por todo el apoyo que le brindaron en ese momento tan difícil en el que pensó que no volvería a ver la luz.

La gratitud es lo que probablemente me salvó la vida, porque de no ser por ella me hubiera visto más y más arrastrada a ese pozo de tristeza". Katy Perry

También dijo que su fe le ayudó a recuperarse y que ahora tiene una perspectiva diferente de la vida.

Mi esperanza es que algo más grande que yo me haya creado para un propósito y me haya creado a mí por una razón. La esperanza siempre ha sido una opción para mí debido a mi relación con Dios”. Katy Perry

Katy Perry y Orlando Bloom

El año pasado Katy Perry y Orlando Bloom se comprometieron y la noticia la dieron a conocer a través de sus redes sociales.

De acuerdo a sus planes la boda se llevaría a cabo este año, sin embargo por la pandemia de coronavirus tuvieron que posponerla hasta nuevo aviso.

Actualmente la cantante se encuentra embarazada y en su cuenta de Instagram anunció que está esperando una niña.

Perry y Bloom comenzaron a salir en 2016 y tuvieron un rompimiento de 10 meses para luego estar juntos nuevamente a principios de 2018.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?