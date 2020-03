Katy Perry y Taylor Swift: ¿amigas o enemigas? Esto dice Katy

La cantante de pop estadounidense Katy Perry ofreció una entrevista al diario británico The Daily Telegraph y habló, entre otras cosas, sobre su relación con la también cantante y compatriota Taylor Swift, luego que durante un tiempo se especuló sobre una ruptura entre ambas artistas.

Al respecto Katy Perry respondió: "Taylor y yo no tenemos una relación cercana”. En 2019, Katy Perry apareció en el video musical “You Need To Calm Down”, de Taylor Swift.

A Katy se le cuestionó cómo era ahora la relación de ambas, pues, según el diario, ellas dos “eran amigos que se convirtieron en némesis, y esto marcó un punto de inflexión. Antes de responder, Katy Perry dijo que ambas tienen una agenda muy apretada.

No tenemos una relación muy estrecha porque estamos muy ocupadas, pero nos enviamos muchos mensajes. Su documental (‘Miss Americana’) me impresionó porque hay autoconciencia sobre mucha vulnerabilidad. (Taylor Swift) se muestra al mundo: las cosas no son perfectas, no tienen que serlo y es más hermoso cuando no lo son”.

Katy Perry y Taylor Swift actualmente

El pasado 7 de febrero, el príncipe Carlos de Gales nombró a la cantante Katy Perry como embajadora de la British Asian Trust, organización fundada por él que trabaja para combatir la pobreza en el sur de Asia: "Estoy muy contenta de ser nombrada embajadora para la Protección de los Niños".

En mi puesto, me enfocaré principalmente en ayudar a encontrar soluciones para terminar con el tráfico de niños”. Katy Perry

En tanto, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) dio a conocer que el estudio Global Artist Chart, donde se ofrece la lista de los 10 artistas más importantes de 2019, dio el primer lugar a la cantante Taylor Swift, con su séptimo álbum Lover, que alcanzó tres millones de copias vendidas en su primera semana.

La estadounidense repite el liderato que tuvo en 2014.

