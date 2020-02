La banda BTS rompe récord al lanzar su álbum “Map of the Soul: 7”

La banda de k-pop, BTS, lanzó este viernes su nuevo álbum titulado “Map of the Soul: 7”, el cual rompió récord antes de su estreno a nivel mundial.

El nuevo disco, ha recibido muy buena aceptación por parte del fandom ARMY, al menos los números así lo confirman.

El fandom de la banda surcoreana logró superar los altos números de preorden en cuanto a sus pasados materiales discográficos.

“Map of the Soul: 7”, superó los 4 millones de preorders, dejando atrás la marca de Map of the Soul: Persona, que tuvo 3.07 millones y Love Yourself: Answer con 1.51 millones.

Por si eso fuera poco, el disco se ha consolidado, hasta este momento, como el álbum mejor vendido del 2020.

Éxito global de BTS

El disco anterior, Map of the soul: persona (2019), fue número uno de ventas en Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña.

Tras la gran brecha de apertura en el pop mundial que dejó PSY con su canción (paródica) Gangnam Style, el K-Pop no ha dejado de conquistar terreno en todos los países imaginables.

Es, seguramente, el acontecimiento más representativo que ha acontecido en el pop de consumo en la era global: por primera vez, el dominio editorial y recaudador no está en el mundo anglosajón, sino en unos edificios de oficinas en Seúl.

Big Hit Entertainment, la compañía que lanzó a BTS, es la tercera más importante de toda Corea del Sur en el negocio del pop, su facturación global asciende a más de 200 millones de dólares al año, y está por encima de factorías americanas como Def Jam o Sony Music Latin.

El plan de marketing mundial de Big Hit Entertainment consideró que era importante que el grupo colaborara con varias estrellas del R&B y la música de baile en Estados Unidos, como Nicki Minaj o The Chainsmokers.

Aquellos featurings les abrieron las puertas del público americano y condicionó su ascenso de ventas a partir de 2017.

