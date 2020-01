La vieja fotografía con la que Salma Hayek encendió redes

De nueva cuenta la actriz originaria del estado de Veracruz, Salma Hayek, sorprendió a todos porque colocó una fotografía en sus cuentas oficiales de redes sociales donde se muestra con una impresionante cintura.

En la publicación, Salma Hayek presume una imagen de hace algunos ayeres: su rostro muestra a una joven intérprete y sus facciones denotan su juventud de ese entonces; la imagen, hasta el momento, rebasa los 607 mil “me gusta” en Instagram.

Además, añadió un comentario:

Ésta es la semana de la mariposa en honor a #BillyPorter, aquí hay un recuerdo de mí con mi throwback de Ungaro”. Salma Hayek, actriz

La fotografía la publicó en honor al actor Billy Porter porque éste, en la gala en los Critics'Choice Awards, lució un vestido verde y mostró tatuajes de mariposa.

El revuelo causado por Hayek

La semana pasada, durante la entrega de los Globos de Oro, la actriz Salma Hayek, de 53 años de edad, lució un vestuario de dos tonos; sin embargo, su escote no pasó desapercibido en las redes sociales.

Luego de la conmoción, la actriz respondió a las críticas por su vestuario:

A veces te vistes de una manera en la que te ves grande, a veces hay que ponerse cosas que se ven demasiado sexys porque si no, te ves gorda. Entonces prefiero verme gorda que sexy”. Salma Hayek

La veracruzana añadió que subió de peso; por ello, el impacto entre sus seguidores. “Me siento bien. Tengo 53 años.

¿Por qué no? La verdad es que he subido de peso y es ahí donde se me va. No hubo arreglo”. Salma Hayek

Lo anterior, tras las parodia de la cantante Thalía, donde posó en una fotografía, en Instagram, con dos sandias a la altura de su pecho, haciendo referencia al escote de Salma, que deslumbró a más de uno en la entrega de premios.

