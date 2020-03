Lady Gaga agradece a fans muestras de cariño por su cumpleaños

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga, agradeció las muestras de cariño y amor que sus fanáticos le hicieron llegar en el marco de su cumpleaños número 34, el cual celebró el pasado domingo 29 de marzo.

La estrella del pop también recibió la felicitación del cantante y compositor Elton John, por lo que agradeció la muestra de afecto y pidió a sus seguidores ver la presentación del intérprete, como parte del Living Room Concert, un espectáculo benéfico ante las afectaciones causadas por la pandemia del coronavirus Covid-19, el cual se llevó a cabo el domingo por la noche.

El compositor y cantante británico Elton John fue una de las figuras del medio artístico que se sumó a las felicitaciones que recibió Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la cantante.

Por ahora, continuaré trabajando, pondré de mi parte para ayudar al mundo y compartiré con ustedes más información al respecto, muy pronto”, añadió Lady Gaga en su mensaje.

La cantante sostuvo que Elton John trasmitiría unas palabras que ella le envió durante la presentación del domingo.

Muchas gracias por todo el amor que me enviaron por mi cumpleaños, ayer. Vi todos sus mensajes y estoy muy agradecida de sentir su energía desde todo el mundo”, señaló la intérprete de Born This Way y Bad Romance, a través de un mensaje.

