Lady Gaga habla de sus trastornos mentales con Martha Debayle

Lady Gaga se sinceró con Martha Debayle al hablar de su nuevo álbum “Chromatica”, y confesó que ha sufrido algunos traumas que le causaron una inestabilidad en su salud mental.

También he tenido un historial de traumas y tengo problemas mentales que son el resultado de ese historial. Y creo que ha sido parte de mi misión con este álbum que la gente sepa que aun cuando están sufriendo lo van a sobrepasar, tienen que creer en ellos mismos”, Lady Gaga, cantante.

Martha Debayle se convirtió en tendencia en redes sociales tras entrevistar a la popular cantante estadounidense Lady Gaga, misma que compartió la presentadora en su canal de YouTube.

El video, titulado “Lady Gaga: Del dolor a la música y el amor”, superó las 73 mil reproducciones a menos de 24 horas de su estreno en la plataforma de videos, en donde se colocó en la lista de tendencias.

Martha Debayle viajó a Estados Unidos antes de la pandemia por COVID-19 para entrevistar a Lady Gaga sobre su más reciente material discográfico, que lleva por nombre “Chromatica”, mismo que, de acuerdo con la cantante, le sirvió como terapia.

La razón por la que fue como terapia para mí fue lo difícil que era entrar al estudio [...] BloodPop, que es el productor principal de este álbum y trabajé con él durante todo esto, me decía: 'Vamos a hacer música'. Y había veces que yo estaba superdeprimida y triste y le contestaba: 'No sé ni de qué voy a escribir'. Y antes de que me diera cuenta, empezaba a escribir”, Lady Gaga, cantante.

La presentadora nicaragüense con nacionalidad mexicana tocó el tema de la fibromialgia, que dijo padece su madre, y que Lady Gaga refiere cuando habla de dolor.

Sí hablo de fibromialgia, que es una forma de dolor neuropático, siento que es una de las cosas que no hemos descifrado bien. Yo he encontrado algunos tratamientos que me funcionan, pero lo que me funciona a mí no necesariamente le funciona a alguien más”, Lady Gaga, cantante.

Tras la publicación de la entrevista hecha por Martha Debayle, los internautas reaccionaron con mensajes positivos sobre la charla que sostuvo la presentadora y locutora con la intérprete de “Bad romance”, “Poker face”, “Alejandro” y “Shallow”.

