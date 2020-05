Lady Gaga y Ariana Grande estrenan canción “Rain On Me”

Lady Gaga y Ariana Grande estrenaron este viernes su nueva canción titulada “Rain On Me”, siendo la primera colaboración de estas dos cantantes. La letra habla sobre la superación de ciertas adversidades de la vida, invitando a las personas a que se permitan sentir ese dolor.

Tengo que vivir mi verdad, no guardarla, así no pierdo la cabeza. Nunca me preocuparé al menos estoy viva”. Letra Rain On me

Lady Gaga y Ariana Grande más unidas que nunca

En redes sociales ambas artistas intercambiaron mensajes de amor tras el estreno de su nueva canción “Rain On Me”. Ariana Grande compartió en Twitter un mensaje para Lady Gaga en el que decía que la sentía como su hermana.

Una vez, conocí a una mujer que conocía el dolor de la misma manera que yo que lloraba tanto como yo, bebía tanto vino como yo, comía tanta pasta como yo y cuyo corazón era más grande que todo su cuerpo. Ella inmediatamente se sintió como una hermana para mí”. Ariana Grande

También le agredeció por haberla invitado a participar en este proyecto, ya que este nuevo sencillo pertenece al sexto álbum de Lady Gaga llamado “Chromatica”.

Luego me tomó de la mano y me invitó al hermoso mundo de “Chromatica” y juntas pudimos expresar lo hermoso y curativo que se siente al llorar”. Ariana Grande

Por su parte, Lady Gaga le agradeció por esas palabras tan conmovedoras.

Si vamos a llorar, lloraremos juntas, pero bailaremos mientras lo hacemos. Estoy llorando en mi porche que uso por no poder salir, estaba atrapado. Ahora bailó y cantó sobre como lo superé”. Lady Gaga

Checa el video

El álbum “Chromatica” saldrá a la venta el próximo 29 de mayo en gran variedad de formatos físicos y también estará en todas las plataformas digitales.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?