Lana del Rey critica a la industria musical que la acusa de "glamourizar el abuso"

Lana del Rey anunció este jueves a través de redes sociales que su próximo disco llamado “Violet Bents Backwards Over The Grass” saldrá a la luz el 5 de septiembre.

En esta publicación en Instagram aprovechó para defenderse de quienes la acusan de "glamourizar el abuso", mencionando a otras cantantes.

Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Beyoncé y Nicki Minaj han sido número 1 con canciones sobre ser sexy, no llevar ropa, tener sexo o engañar, ¿puedo volver a cantar sobre sentirme hermosa por estar enamorada incluso aunque la relación no sea perfecta”. Lana del Rey

La famosa confesó sentirse harta de compositoras o cantantes alternativas que dicen que con sus canciones "glamourizó el abuso".

Soy una persona glamourosa, cantando sobre las realidades de lo que estamos todos ahora identificando por todo el mundo como las relaciones emocionalmente abusivas". Lana del Rey

Lana del Rey señaló que esto le parece “patético” y que le molesta que las personas digan que con sus canciones ha hecho “retroceder cientos de años a las mujeres”.

Tiene que haber un espacio en el feminismo para mujeres que son y actúan como yo, el tipo de mujer que dice no pero los hombres escuchan sí. He sido honesta y optimista en todas las relaciones complicadas que he tenido”. Lana del Rey



La cantante puntualizó que todas estas experiencias han sido plasmadas en sus discos y que también hablará de esos temas en sus dos próximos libros de poesía y en su nuevo disco.

Hasta el momento la publicación lleva más de 1 millón de “Me gusta” y más de 60 mil comentarios de usuarios apoyándola.

Horas más tarde también publicó una fotografía en donde se ve que estuvo hablando por videollamada con Jack Antonoff, quien es el productor musical de su próximo disco.

A principios de año, Lana del Rey tuvo que cancelar sus presentaciones por Europa, ya que en ese momento había perdido “completamente la voz”.

