“Como quisiera que tu corazón viniera con subtítulos”, si reconoces esa frase es porque no pudiste quitarte por un tiempo este pegajoso coro de “Subtítulos”, la canción que Danna Paola y el cantante venezolano Lasso volvieron todo un éxito con más de 20 millones de reproducciones hasta el momento.

En entrevista exclusiva para Unotv.com, Lasso nos cuenta cómo se dio esta colaboración con la estrella de Elite y cuáles son sus nuevos proyectos.

Ella es alguien que quiero mucho, que respeto mucho, ‘Subtítulos’ es una canción que escribí a mediados de 2019, y desde que la hicimos ‘la canción nos pedía a Danna Paola’, me ha pasado pocas veces en mi carrera que una canción te diga que no hay otra persona para cantarla más que ella”. Lasso, cantante.

Tras el éxito de “Subtítulos, Lasso vuelve con todo un arsenal romántico en su nuevo material “Primavera” que es la primera parte de su nuevo disco titulado “4Estaciones” que te contaran una historia que entrelaza una situación con otra.

Todas las canciones son de comenzar de cero, de buscar a esta persona nueva que no sabes muy bien cómo va a calzar con tu vida. Por ejemplo, en ‘Subtitulos’ dice ‘no sé si ella está en la misma página que yo, no sé leerla no la entiendo’ y después viene Danna Paola dice ‘está bien yo quiero tener una relación contigo pero vamos paso a paso’”. Lasso, cantante.

El nuevo material del venezolano también responde a la nueva etapa por la que atraviesa, después de su ruptura con Sheryl Rubio una reconocida actriz y cantante venezolana con la que tuvo pequeños encontronazos en redes sociales después de lanzar su exitoso tema a lado de la Chilena Cami “Odio que no te odio”, el cual se rumoraba estaba dirigido a ella e incluso en una de sus parte dice “odio lo mal que defines ser fiel” ya que al parecer ese podría ser una de las causas de la ruptura.

Lasso está dispuesto a dejarlo todo por la paz y abre la puerta a una nueva aventura con “Primavera”. Por lo que si estás en esa etapa de comenzar una nueva historia, tal vez escuchar estos temas te ayude a despejar la duda.

