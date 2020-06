Lea Michele, quien fue una de las protagonistas de la serie Glee, se disculpó públicamente a través de su cuenta de Instagram, después de que fuera acusada de discriminación por algunos de sus compañeros del programa.

Ante la presión de los actores y las criticas que recibió por parte de cientos de usuarios en sus redes sociales, la actriz se disculpó por la “inaceptable conducta” que tuvo.

Si bien no recuerdo haber hecho esta declaración específica y nunca he juzgado a otros por su origen o color de piel, ese no es realmente el punto, lo que importa es que actué claramente de una manera que lastimó a otras personas”. Lea Michele

Estas acusaciones llegaron después de que la famosa publicara en Twitter un mensaje hablando sobre la muerte de George Floyd y los actos discriminatorios que se están viviendo en Estados Unidos.

Cuando tuiteé el otro día, lo hice con la intención de apoyar a nuestros amigos, vecinos y comunidades de color durante este momento realmente difícil, pero las respuestas que recibí me hicieron darme cuenta de cómo percibían mi propio comportamiento hacia los demás miembros del elenco”. Lea Michele

La actriz dijo que probablemente fue su "inmadurez" lo que ocasionó que en esos momentos se comportara de esa manera.

Fue mi posición privilegiada y mi perspectiva las que me hicieron ser percibida como insensible o inapropiada o si fue solo mi inmadurez lo que causó que me comportara innecesariamente mal, me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado”. Lea Michele

Sus disculpas no fueron tan aceptada por sus seguidores, ya que creen que no fue sincera y solamente lo hizo por la presión mediática.

Las acusaciones de sus excompañeros de Glee

Su excompañera de la serie Glee, Samanthay Ware, le recordó a través de Twitter lo mal que la trataba cuando trabajaron juntas.

¡Me muero de risa! ¿Recuerdas cuando hiciste de mi primera aparición en televisión un verdadero infierno? Porque yo, nunca lo olvidaré”

La actriz también mencionó los comentarios groseros que Lea hacía y habló sobre las traumáticas microagresiones que la hicieron cuestionarse si quería continuar con su carrera en Hollywood.

Estas acusaciones hicieron que otros de sus excompañeros de Glee como Alex Newell y Amber Riley, también la apoyaran y por medio de algunos memes confirmaron que esta información era verdad.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?