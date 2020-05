Leonel García platica de su nuevo video “Normal”

Con un ritmo totalmente diferente al que lo hemos venido escuchando, Leonel García nos sorprende lanzando “Normal”, un sencillo que producido en su totalidad por el cantautor y con un ritmo que contagia a todos en medio de la pandemia de COVID-19.

En entrevista para Unotv.com, el músico mexicano comparte que trata de darle una variedad de temas diferentes en cada disco que lanza.



Trato de plasmar lo que en ese momento me está motivando rítmicamente".



Como en cada sencillo, García sorprende a sus seguidores y experimentar ritmos e influencias que tiene desde su infancia.



Vas a escuchar este disco también como experimentaciones de diferentes ángulos. Lo que al final le da un hilo conductor es mi forma de escribir y mi voz, ambos son dos elementos que mantienen una misma línea".



Además el cantante relata que apesar de la contingencia por el coronavirus en México, pudo grabar el video oficial de una forma innovadora y creativa.

Tiene sus cositas de dificultad porque además en cuarentena no podíamos tener un equipo, no podíamos tener un set como normalmente se tiene, no podíamos poner en riesgo a gente, así que es un video como hecho a mano.

Según García, el video se llevó a cabo bajo la idea original del director Guillermo Llamas, quien a distancia colaboró con la producción.

Y concluyó esta entrevista con una buena noticia, pues en agosto deleitará a sus seguidores con otro disco, que esta vez honra a la música de mexicana, pero muy a su estilo.

Estoy muy emocionado de por fin de muchos años de pensarlo, ahora puedo darle forma a esto que yo crecí escuchando".

Las canciones de José Alfredo, Cuco Sánchez y Pepe Guízar quiero darles approach así como la onda íntima de cuarteto, más suave", destaca el también compositor.

