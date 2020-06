“Liga de la Justicia”: Revelan avance del tráiler de la versión Snyder Cut

El director Zack Snyder reveló este jueves un avance del primer tráiler de su versión de la película “La Liga de la Justicia” que es conocida como Snyder Cut, que será estrenada en 2021 y se pueden ver escenas de Gal Gadot como la Mujer Maravila y el personajes de Darkseid.

Recordemos que Snyder era originalmente el encargado de realizar el filme, pero tuvo que renunciar en medio de la producción, siendo reemplazado por Joss Whedon, por lo que los fans de DC Comics pidieron por mucho tiempo que se hiciera una versión con la visión de Snyder.

Cuando se retiró, Warner Bros dijo que Snyder dejaba el puesto para estar con su familia tras la muerte de su hija de 20 años.

“La Liga de la Justicia” se estrenó en 2017 con la dirección de Joss Whedon pero terminó siendo una una versión menos oscura a cómo la había planteado originalmente Zack Snyder y terminó siendo una cinta destrozada por la crítica y los seguidores.

Snyder ha sido uno de los pilares en el desarrollo del Universo Extendido de DC (DCEU, por su sigla en inglés) quien también dirigió “Man of Steel” (2013) y “Batman vs. Superman: Dawn of Justice” (2016).

Los fanáticos esperan ver en la “La Liga de la Justicia” Snyder Cut la idea original y más oscura que había planteado el director, en las imágenes presentadas se puede ver a la Mujer Maravilla (Gal Gadot) descubriendo una pista de Darkseid, el villano principal de la historia.

Snyder indicó que esta es una escena que aparecerá en el tráiler de su versión de la película, el cual sería revelado en su totalidad en el evento online y gratuito DC Fandome organizado por DC Comics y Warner, que será el 22 de agosto.

El actor que interpreta a Darkseid es Ray Porter, quien recién hace unas semanas pudo dar a conocer al mundo que había actuado como el villano para la Liga de Snyder, siendo todas sus partes eliminadas de la versión cinematográfica.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder será estrenada en 2021 en la plataforma de streaming de Warner Bros, HBO Max.

