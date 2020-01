Lo que no sabías de Christian Bale

Christian Bale es uno de los actores más importantes de Hollywood e incluso ha sido acreedor de un premio Óscar.

Es seguro decir que actuar es la vida de este famoso cuando abandonó la escuela secundaria a los 16 años para perseguir su sueño, pero a pesar de su innegable talento, hay una parte del oficio que aún no domina.

Nunca he hecho un buen casting en mi vida. Las veces que me contrataron después de una audición, el director siempre me decía que era terrible”. Christian Bale, actor

Mucha gente piensa que Christian Bale es estadounidense, debido a su acento fluido. Sin embargo, es originario de Gales, aunque tiempo después se le otorgó la ciudadanía estadounidense en 2010.

Bale gana millones de dólares por sus papeles pero en varias ocasiones ha declarado que realmente no le importa la riqueza, incluso después de que se hizo famoso y comenzó a recibir grandes cheques, continuó viviendo en su apartamento de una habitación.

Se sabe que el actor apoya a todo tipo de grupos ambientalistas como la Sea Shepherd Conservation Society, Greenpeace y el World Wildlife Fund. Debido a su trabajo caritativo y porque es un verdadero campeón en las taquillas, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Pero no solo su fama, carrera y cuenta bancaria están bien, su vida familiar también es algo de lo que estar orgulloso. Christian se casó con Sandra Blazic en 2000, una exmodelo, maquillista y asistente personal de la actriz Winona Ryder.

La pareja tiene dos hijos, su hija Emmaline y su hijo Joseph, aunque para completar el hogar, también tienen dos perros, Mojo y Ramone, y tres gatos, Miriam, Molly y Lilly; todos callejeros y adoptados por Bale.

En su tiempo libre, al actor le gusta jugar videojuegos y ha dicho que su favorito es Super Mario. También le gustaba andar en moto, aunque tuvo que dejarla después de varios accidentes que le dejaron más de una cicatriz.



Su película favorita es la comedia de Chris Farley, "Beverly Hills Ninja", la cual ha visto muchas veces.



La vi dos noches seguidas y lloraba de risa cada noche. Así que si es mi película favorita”. Christian Bale, actor

Actualmente Christian Bale prepara una película a lado del director David O Russell que se comenzará a filmar el próximo mes de abril.

