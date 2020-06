Los Rolling Stones amenazaron al presidente estadounidense Donald Trump con llevarlo a la justicia si sigue utilizando su canción "You Can't Always Get What You Want" en sus campañas políticas.

El grupo de rock británico tiene una amplia relación con el organismo estadounidense de protección de los derechos de autor musicales, BMI, que ha anunciado que cualquier uso de una obra del mítico grupo británico durante la campaña electoral de Trump a la reelección en noviembre violaría el acuerdo de licencia con la organización.

Los Rolling Stones retuitean

Un artículo publicado por el portal de información Deadline fue retuiteado por la cuenta oficial del legendario grupo en Twitter. Los Rolling Stones compartieron en su cuenta oficial un texto compartido por el medio en el que, a través de un comunicado, se señala que "el mandatario estadounidense no pidió permiso para usar sus canciones en campañas políticas".

La BMI ha informado al equipo de campaña de Trump en nombre de los Stones que la utilización no autorizada de sus canciones constituiría una violación de su acuerdo de licencia. En caso de que Donald Trump lo ignore y persista, será perseguido en justicia por haber roto el embargo y haber tocado música no autorizada", sostiene el comunicado

Artistas dan negativa a Trump

Varios artistas se han negado a que Donald Trump utilice su música. El grupo de rock Queen también prohibió el uso de una de sus canciones más conocidas -"We Are the Champions" - en una aparición de Donald Trump en la convención republicana en 2016. El grupo había explicado en Twitter que su canción fue utilizada "contra su voluntad".

Adele, R.E.M, Neil Young y varios artistas más, así como los herederos de personalidades que ya fallecieron, también denunciaron el uso de sus obras en actividades republicanas, acción en la que los Stones, no estarían dispuestos a ceder.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?