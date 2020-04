Ahora no fue Anahí: Ludwika Paleta hace pizza y presume receta en video

Hace unas semanas, el video de Anahí donde prepara enfrijoladas se viralizó en redes sociales; en ese tono, la actriz Ludwika Paleta compartió una preparación, pero de pizza.

En su red social de Instagram, Ludwika Paleta colocó unas fotografías y un video de las pizzas que preparó. A diferencia de Anahí, la receta de una de las protagonistas de la novela Carrusel se veía más elaborada.

Además, añadió un mensaje a su preparación:

Mi amigo @thisislucho (quien por cierto tiene uno de los mejores restaurantes de CDMX) me mandó unas bolas de masa para hacer pizzas. Y pues me aventuré. Para ser la primera vez quedaron bastante bien, aunque tengo que perfeccionar mi técnica de extender la masa, cosa nada fácil, porque me quedo un poco gruesa”. Ludwika Paleta, actriz

La actriz señaló, en referencia a Anahí por el suceso de las enfrijoladas, que no la critiquen.

Les comparto aquí mis pizzas. La masa estaba buenísima. Gracias Lucho por tu generosidad. A los haters: el día que hagan una pizza, me critican”. Ludwika Paleta, actriz

Anahí cobró notoriedad por realizar una preparación muy sencilla que, al parecer, a los fanáticos no les agradó del todo y fue criticada por ello. Luego del incidente, reaccionó al darse cuenta que su receta para hacer enfrijoladas, subida en su canal en noviembre de 2019, fue retomada en épocas de COVID-19.

El antiguo video rápidamente causó burlas y memes por parte de los usuarios de redes sociales, quienes juzgaron a la ex-RBD por la simpleza de su preparación, la mayoría en tono cómico.

La cantante aseguró en su cuenta de Twtter: "Les tengo que confesar que, en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé", escribió en sus redes.

Tal vez la receta de la cantante no gustó mucho, pero ahora sabemos que si queremos hacer pizza, podemos acercarnos a la cuenta de Instagram de Ludwika

