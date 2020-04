Luis Miguel celebra este domingo 50 años de vida con más de 30 álbumes en su andar musical, 22 giras mundiales que le han permitido llegar a España, Sudamérica y Estados Unidos, seis premios Grammy y varias gaviotas y antorchas en el Festival de Viña del Mar.

Luis Miguel Gallego Basteri, Luis Miguel o "El Sol de México" nació el 19 de abril de 1970 y es una de las figuras más reconocidas de la industria musical a nivel internacional.

Hijo del cantautor español Luisito Rey, quien se convirtió en el villano más famoso de México por la manera en la que fue representado en la serie biográfica del cantante, y Marcela Basteri, de quien hoy no se sabe nada de su paradero.

Luis Miguel creció entre España, Estados Unidos, Venezuela, Italia y México, siendo este último, el país en el que inició su carrera, en la década de 1980.

Así fue su ascenso al éxito en su carrera musical

Con el paso de los años, se ha asegurado que la carrera de Luis Miguel comenzó con su presentación en la boda de la hija del ex presidente de México, José López Portillo, en 1981.

Con la voz de un niño en plena infancia, dieron como resultado 1+1 = 2 Enamorados, tema que, además de representar su debut en la escena musical, también se convirtió en su primer éxito, y Un sol, estrenado en 1981, fue el primer álbum de estudio en la carrera.

Su imagen angelical, su presencia y seguridad al cantar, ya le auguraban un gran éxito a Luis Miguel, quien para 1982 estrenaba Directo al corazón, y con la firme intención de continuar en ascenso, en 1983, llegó Decídete, álbum en el que los cambios en su tono de voz, derivados del crecimiento, que le daban un satisfactorio recibimiento entre el mercado adolescente gracias a No me puedes dejar así.

En víspera de sus 15 años, llegó el primer premio Grammy para El Sol, quien en 1984 estrenó su álbum Palabra de honor, del cual se desprendió el tema Me gustas tal como eres, mismo que interpretó al lado de la cantante y actriz escocesa Sheena Easton.

Los años 1984 y 1985 resultaron dos grandes para el artista, había colocado los temas La chica del bikini azul, Palabra de honor y Muñeca rota, entre los más exitosos de su cuarta producción discográfica.

Entre los 17 y 18 años, Luis Miguel triunfó con Soy como quiero ser, álbum lanzado en 1987, el mundo conocería los temas Ahora te puedes marchar, Cuando calienta el sol y Eres tú, en tanto que para su sexta producción discográfica, Busca una mujer, vendrían Fría como el viento, Culpable o no y La incondicional, además de otros cuatro sencillos.

Recién cumplidos los 20 años, Luis Miguel se sumergía en un nuevo material discográfico, 20 años, el cual le dio nuevos éxitos como Entrégate, Tengo todo excepto a ti y la adaptación al español, hecha por Juan Carlos Calderón, del tema Blame It on the Boogie, Será que no me amas.

Luis Miguel y el romance

Bajo la producción del compositor Armando Manzanero, y de la mano de su disquera, el cantante exploró en un nuevo género para su nuevo material discográfico Romance, de 1991.

América y en vivo, Aries, Segundo romance, El concierto, Nada es igual, Romances y Amarte es un placer, fueron las siguientes producciones que lanzó Luis Miguel entre 1992 y el año 2000.

De sus producciones, dos se enfocaron en temas patrióticos México en la piel, de 2004, y ¡México por siempre!, de 2017; mientras que realizó una producción con adaptaciones de villancicos clásicos estadounidenses, titulada Navidades, en 2006.

