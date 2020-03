El youtuber Luisito Comunica compartió con sus 30 millones de suscriptores en YouTube la razón por la que dejará de viajar por el mundo, una de las actividades por la que se hizo popular en la plataforma de videos.

A través de una grabación que publicó, Luisito Comunica explicó que en este momento detendrá un poco los viajes por diferentes países, pues desea llevar un ritmo de vida más tranquilo.

A la pregunta ¿Luisillo, por qué has dejado de viajar por el mundo? Se divide en dos. Una: la verdad estaba ya bastante cansado, un poquito harto de ese estilo de vida. Y dos: esta situación que estamos viviendo actualmente que está muy rara, muy extraña. La combinación de ambas es que ahorita me hace decir: no quiero viajar”, Luisito Comunica, youtuber.

Aunque reconoció que el cierre de fronteras debido a la propagación del coronavirus (Orthocoronavirinae) es una razón evidente del cese de sus viajes, aseguró que esta pandemia le demostró que su temor es quedar atrapado en un país ajeno al suyo.

A mí lo que me da pavor es que de la nada te cierren la frontera de un país y son historias reales que están pasando ahorita muchísimo. Qué pavor estar viajando por Asia o por Europa o por donde sea, y que de la nada digan: cerramos fronteras. Nadie sale de aquí”, Luisito Comunica.

El popular youtuber explicó a sus seguidores que el viajar por el mundo lo llevó a descuidar otras partes de su vida.

La verdad es que sí un trabajo bien cool estar viajando por el mundo, documentando, compartiendo. Viajar por el mundo es cansado, es muy muy cansado. Estar durmiendo en aviones, en aeropuertos. Viviendo de una maleta. Esa vaina te consume de maneras interesantes. Te quita mucha estabilidad de tu día a día; descuidas ciertas amistades, descuidas ciertas relaciones”, Luisito Comunica.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?