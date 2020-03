Madre e hijo mexicanos llegan hasta el “fin del mundo” en bicicleta

"Somos la prueba viviente de que si uno desea algo, por más difícil que se vea, es posible si te llena el corazón". Esas fueron las palabras que escribió Tania Hope en la cuenta de Instagram en la que, junto con su hijo Joshua, mostró cómo fue la travesía para llegar, en bicicleta desde México, hasta el "fin del mundo", que es como se le conoce a la ciudad argentina de Ushuaia, ubicada en el extremo austral de Sudamérica.

Llegar hasta el "fin del mundo" en bicicleta para ver en su hábitat natural a los pingüinos de Ushuaia, fue posible porque Joshua cumplió con una condición: terminar la primaria y con buenas calificaciones. El pequeño concluyó el ciclo escolar con promedio de 9.4 y además fue abanderado de su escuela.

Entonces Tania cumplió; sin tener conocimiento de cicloviajes ni preparación previa, tomaron su bicicletas, empacaron lo que creían que era necesario para sobrevivir y salieron rumbo al "fin del mundo", un viaje que comenzaron en 2018 y estimaban les llevaría dos años completarlo.

Para llegar al "fin del mundo", Tania y Joshua recorrieron más de 20 mil kilómetros en 477 días.

Las redes sociales fueron una de las principales aliadas para hacer realidad su objetivo, pues en ellas compartieron fragmentos de su aventura, cómo superaron retos y dificultades y en las que pedían cooperaciones voluntarias para obtener recursos.

Este gran letrero les dio la bienvenida al "fin del mundo"

Lo logramos!!!! Después de 477 días pedaleando el gran letrero de USHUAIA nos daba la bienvenida!. No podíamos con la emoción... lo habíamos logrado contra todo pronóstico!. No eramos deportistas, no sabíamos nada de cicloviaje ni de campamento, eramos una madre sola con su hijo pequeño... un sin fin de cosas que la gente nos decía.... Y a pesar de todo LLEGAMOS! Y no solo llegamos, si no que ha sido la experiencia más maravillosa de nuestras vidas", escribieron en su cuenta de Instagram.

Además, en las redes dieron cuenta de su constante avance y paso por otros países como Belice, Guatemala, Colombia, Perú, Chile y Ecuador.

