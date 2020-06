“Mala”, el nuevo disco de Mala Rodríguez

Primera y única mujer en ganar un Latin Grammy por “Mejor disco urbano” y “Mejor canción urbana”, Mala Rodríguez regresa con nuevo material discográfico después de 7 años, esta mujer que rompió estereotipos en un terreno dominado por hombres se encuentra presentando su nuevo disco “Mala”.

En exclusiva para Unotv.com habló sobre este álbum que contiene ritmo urbano fusionado con el flamenco que tanto le encanta, además de que las letras describen el camino por que ha atravesado.

Responden a momentos de mi vida, a situaciones pasadas, hasta el último día no sabia cual dejar y cual quitar. Dejé once temas, como que es más la sensación que uno le da, así es como yo experimento la manera de crear un álbum”. Mala Rodríguez

La cantante decidió lanzar este material en un momento muy complicado en el mundo y espera que estas canciones les ayuden a todas las personas a sobrellevar la situación por la que estamos pasando.

Muchas de mis letras hablan de buscar la libertad y de mirarse adentro y creo que es lo mejor que te puede venir en una situación como esta. Es justo eso, mirar adentro”. Mala Rodríguez

La portada de este disco muestra una Mala muy expuesta y es justamente lo que la artista quería reflejar, ya que se vive una industria dominada por hombres que hace más difícil el camino.

Parece mentira pero 2020 y sigue la gente estando un poquito cerrada, a mí me parece que lo único que nos va a ayudar son las nuevas generaciones que ya se están criando con otros valores. Es verdad que me he sentido sola muchas veces, pero ha sido un camino de lucha, un camino de crecimiento, de confiar siempre en ti misma”. Mala Rodríguez

La cantante menciona que lo importante es ser constante para lograr cualquier cosa que uno se proponga.

Cualquier mujer profesional lo ha tenido difícil y nos ha tocado hacer las cosas cinco veces mejor para que se nos respete. No dejes que nadie te apague con tu miedo, si te caes, te levantas”. Mala Rodríguez

Su nuevo álbum “Mala” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. ¡No te lo pierdas!

