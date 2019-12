Mariah Carey regresa esta Navidad y lo celebra con un nuevo video

Luego de que la cantante Mariah Carey alcanzó este 2019 la posición número uno con su clásico navideño "All I want for Christmas is you", publicado hace 25 años, la estadounidense lanzó un video moderno de este sencillo para darle vigencia en esta Navidad y mantenerse a la cabeza de la lista Billboard.

El nuevo videoclip para celebrar esta Navidad que fue dirigido por Joseph Khan, reconocido director que ha trabajado con estrellas como Taylor Swift y Cardi B, se trata de un mundo de fantasía navideño en el que canta Mariah y aparecen niños explorando la aventura de temporada. No puede faltar la coreografía que la misma cantante baila al lado de cascanueces, Santas y otros personajes navideños.

La publicación va de la mano con el anuncio de Billboard acerca de tomar en cuenta las reproducciones digitales de YouTube para "rankear" en sus listas de popularidad las canciones de los artistas.

Es por eso que si Mariah Carey ya alcanzó el número uno este año con su clásico "All I want for Christmas is you", podría mantenerse gracias al impulso de su nuevo material audiovisual, el cual ya reúne más de cinco millones de vistas.

La Navidad representa una época de mucho trabajo para la intérprete, pues después de su presentación en el Late Late Show con James Corden, donde interpretó el tema Oh Santa, ya cuenta con su gira de temporada terminada y unas fechas programadas para presentarse en Las Vegas a principios de 2020.

“All I Want for Christmas Is You”, un tema clásico para esta Navidad

El tema “All I Want for Christmas Is You” es una canción navideña de estilo pop escrita e interpretada por la cantautora estadounidense Mariah Carey, y fue distribuida por Columbia Records a partir de 1994 como el sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la intérprete.

Desde su estreno, Mariah Carey ha interpretado la canción en varias apariciones televisivas y giras promocionales a lo largo de su carrera.

Asimismo existen varias versiones alternativas interpretadas por ella misma, entre las cuales se incluyen la remezcla “So So Def” (2000), un dance mix (2009),5​ la edición "All I Want for Christmas Whit You (Extra Festive)" para su álbum Merry Christmas II You (2010),6​ y la versión en dúo con Justin Bieber para el álbum Under the Mistletoe.

Otros artistas que han interpretado sus versiones de la canción han sido:

Dave Rodgers (1996)

Shania Twain (1998)

My Chemical Romance (2004)

Miley Cyrus (2007)

Michael Bublé (2011)

Ariana Grande (2012)

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?