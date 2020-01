Mariah Carey se convierte en leyenda con su canción navideña

La diva del pop estadounidense Mariah Carey ha tenido una larga lista de éxitos, pero su canción clásica navideña la ha ayudado a pasar a la historia como la primera artista en encabezar las listas del ránking Billboard en cuatro décadas separadas.

La canción navideña de Mariah Carey

"All I Want for Christmas Is You" ("Todo lo que quiero para Navidad eres tú") es el número uno en el Billboard Hot 100 para la semana del 4 de enero de 2020, basado en los registros de ventas, transmisión en radio y datos de transmisión. Ésta fue su tercera semana en la cima del ranking.

Eso significa que Mariah Carey ha tenido una canción número uno en los años 1990, 2000, 2010 y 2020.

La alegre canción navideña fue lanzada por primera vez en 1994 y ganó nueva fama después de su inclusión en la banda sonora de la película "Love, Actually", de 2003.

Sin embargo, recién encabezó las listas por primera vez a fines de 2019, gracias a un cambio en las reglas de Billboard en cuanto a lo que se puede incluir en la lista de las mejores canciones.

Mariah Carey lanzó un nuevo video de la canción navideña, que cuenta para la posición en el Hot 100, y lanzó la canción como un CD single por primera vez.

Es su decimonoveno hit número uno, según Billboard, que la ubica sólo una canción detrás del récord general de 20 canciones principales de The Beatles.

