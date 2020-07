Este miércoles se dio a conocer que el pasado fin de semana fue arrestado Mickey Madden, bajista de la banda Maroon 5, por un caso de violencia doméstica.

Mickey Madden quien es de los miembros fundadores de la banda que cuenta con más de 20 años de trayectoria fue arrestado tras haber sido acusado de violencia doméstica sin embargo no se ha hecho público quién fue la presunta víctima.

El bajista de la banda que logró el éxito con temas como “This Love”, “She will be loved” o “Moves like Jagger” ahora se encuentra en el centro de la polémica.

Reportes de medios de Estados Unidos consignan que Mickey Madden, originario de Austin, Texas, de 41 años de edad fue arrestado por el cargo de violencia doméstica en California, estado donde se considera grave esta acusación.

El cargo se imputa a cualquier individuo que intencionalmente cause lesiones corporales que puedan llegar a resultar traumáticos a un cónyuge u otro integrante de su hogar.

El bajista de Maroon 5 estuvo detenido una horas y tuvo que pagar una multa de 50 mil dólares para poder continuar con su proceso en libertad.

Ahora Madden tendrá que enfrentar su juicio el el próximo 29 de septiembre de este año.

Un escándalo más de Maroon 5

La detención del bajista Mickey Madden por cargos de violencia doméstica se suma a los escándalos de la banda Maroon 5, cabe recordar que este mismo año el vocalista Adam Levine estuvo envuelto en la polémica por insultar al público durante una resentación.

Maroon 5 se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, la banda estadounidense llegó 30 minutos tarde a su set y los fanáticos se quejaron de que Levine carecía de “energía para interactuar con la audiencia”.

Levine se retiró sumamente molesto del escenario, “esto es un programa de televisión, no un concierto", se le oye decir al californiano en un video, además los medios locales reportaron que el cantante llamó "maldita ciudad" a Viña del Mar y dijo "imbéciles" al dirigirse a los camerinos.

Un día después del escándalo el propio Adam Levine dijo que sus fanáticos merecían una explicación y ofreció una disculpa.

