Megan Fox y Brian Austin terminan su relación tras 10 años de matrimonio

Megan Fox y Brian Austin Green anunciaron su ruptura después de 10 años de matrimonio. El famoso fue quien dio a conocer la noticia a través de su podcast “With Brian Austin Green”.

Según contó ambos finalizaron su relación a finales del año pasado, sin embargo llevan una buena relación de amistad por sus tres hijos pequeños.

Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a la familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial”. Brian Austin

También reveló que todavía tienen intenciones de continuar haciendo vacaciones familiares y señaló que su separación no tuvo nada que ver con algún tipo de engaño.

No la he pasado bien durante el proceso de separación, ya que ella ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perderla”. Brian Austin

Austin dejó claro que todavía tienen mucho camino por delante juntos y que aunque en este momento de sus vidas se encuentren separados, no descarta la posibilidad de que en un futuro vuelvan a juntarse.

¿Y Megan Fox?

Hace unos meses Megan Fox dejó Estados Unidos por un tiempo para grabar la película "Midnight in the Switchgrass".

Austin también contó que durante este tiempo la actriz le ha contado que se ha sentido bien y que se dio cuenta que necesitaba más tiempo para ella.

Respecto a unas fotografías en donde ella sale con el rapero Machine Gun Kelly, a quien conoció en el set del filme, el famoso comentó que simplemente son amigos y que él no tuvo nada que ver con su separación.

Son solo amigos en este momento. Es muy importante que la gente no piense que son los malos y yo soy la víctima en esta historia”. Brian Austin

La pareja comenzó su relación en 2004 y contrajeron matrimonio en 2010

