Este lunes se llevó a cabo la Met Gala 2020 de manera virtual, ya que el evento se tuvo que cancelar por la cuarentena que se está viviendo por el coronavirus. Vogue organizó este evento virtual llamado "A Moment With the Met", que fue transmitido a través del canal oficial de YouTube.

Estos fueron algunos de los mejores momentos de la edición especial de la Met Gala 2020.

Rosalía crea playlist temática

Este año, Rosalía iba a hacer su debut en la Met Gala, sin embargo ya no se pudo. Aunque esto no impidió que fuera una de las famosas que más dio de que hablar, ya que creó una playlist temática con sus canciones preferidas.

Esta lista de reproducción es de celebración para el Met, con guiños a mis canciones, sonidos, artistas y referencias favoritas de todos los tiempos. No ha sido posible celebrar el Met como Dios pretendía, pero podemos celebrarlo a nuestra manera desde casa. Lo he hecho creando esta lista de reproducción con temas japoneses, flamencos, barrocos, folclóricos”.

Esta lista de reproducción se encuentra en Spotify y Apple Music.

Katy Perry y el look de embarazada que hubiera llevado

Katy Perry compartió en su cuenta de Instagram el outfit de embarazada que hubiera llevado a la Met Gala 2020.

En la imagen se puede apreciar un corsé con copas confeccionadas en forma de cono que popularizó Madonna hace unos años y que llevaba el sello de su gran amigo Jean Paul Gaultier.

La interpretación de Florence Welch

Una de las apariciones más esperadas de la transmisión virtual de la Met Gala 2020 fue la de Florence Welch, quien interpretó el tema “You Have Got The Love”. Vestida con un vestido de champán sedoso contra su papel tapiz floral vintage, la cantante emocionó a todos los espectadores.

Actuó en la Met Gala hace casi una década y muy amablemente me dijo que fue uno de los momentos más extraordinarios de su vida. Estoy tan conmovida y tan agradecida de que ella haya aceptado cantar para nosotros esta noche". Anna Wintour, editora en jefe de Vogue

Famosas presumieron sus mejores looks pasados

Durante el día de ayer artistas como Jennifer Lopez, Lily Collins, Julia Roberts y Naomi Watts compartieron looks de las Met Galas anteriores.

Es el primer lunes de mayo y era cuando nos dirigimos a la alfombra para el #MetGala. Quería celebrar hoy con un vistazo a algunos de mis momentos favoritos.

El año pasado, probamos los ramos antes de llegar a la alfombra roja del evento".

Aquí estoy, no voy a la Met Gala está noche”

¡Me encontré bailando con estas reinas glamorosas!".

Las cuentas oficiales también compartieron los mejores looks

Tanto la cuenta de la Met Gala como la de Vogue compartieron algunos de los momentos más memorables de los eventos pasados.

Al finalizar la transmisión la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, agradeció a todos por su amable participación.

Me ha encantado ver a tanta gente celebrarlo a su manera. He pedido a mis amigos que se unan, aunque sea tan solo un momento, a lo que se está viviendo en las redes. ¡Espero que esta acción nos traiga un poco de alegría!". Anna Wintour, editora en jefe de Vogue

