Después de más de 12 años de espera, los fanáticos Crepúsculo podrán disfrutar de la nueva entrega que Stephenie Meyer, autora de la saga, tiene preparada para todos.

La escritora anunció que finalmente su libro “Midnight Sun”, continuación de su exitosa novela, será lanzado el próximo 4 de agosto y en el contará la conocida historia de amor entre el vampiro Edward Cullen y la estudiante mortal, Bella Swan, pero desde la perspectiva de su protagonista masculino.

En “Midnight Sun” los lectores podrán conocer sobre el pasado de Edward y sus experiencias como vampiro, ya que la serie literaria sólo había sido narrada a través de los ojos de Bella.

De acuerdo con Meyer, inicialmente, el esperado libro únicamente sería publicado en su sitio web, sin embargo, debido a la extensión e importancia de este volumen, decidió editarlo igual que los otros números.

Mientras más escribía, más me convencía de que Edward merecía contar su historia. Al principio estaba planeando publicar todo aquí en mi sitio web, pero cambié de opinión por dos razones, la más importante es que la versión de Edward es mucho más larga que la de Bella: Edward piensa demasiado en todo". Stephenie Meyer, escritora y autora de Crepúsculo.

Foto: Internet

“Midnight Sun” será publicado después de que en 2008 se filtrará ilegalmente el manuscrito en internet y de que la novelista pospusiera indefinidamente el proyecto, argumentando que era probablemente que la historia no encajara bien con la historia original.

"Estoy muy emocionada de finalmente anunciar el lanzamiento de “Midnight Sun” el 4 de agosto. Es un momento loco y no estaba segura de si era el momento adecuado para publicar este libro, pero algunos han estado esperando por tanto, tanto tiempo que ya no parecía justo hacer esperar más", dijo Meyer a un medio estadounidense.

Stephenie Meyer, quien es una de las autoras más vendidas del mundo, indicó que espera que su libro pueda ser “una distracción del mundo real” y brinde a las personas la oportunidad de "vivir en un mundo imaginario por un tiempo".

Según el diario The Guardian, la saga Crepúsculo compuesta de cuatro libros, ha vendido más de 100 millones de copias. Además de los libros de Crepúsculo, Meyer también ha publicado dos thrillers para lectores adultos, The Host y The Chemist.

Foto: AFP

