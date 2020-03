Mike Tyson noquea a Eminen en “Godzilla”, nuevo video musical del rapero

Eminem estrenó en YouTube el video de su sencillo “Godzilla”, el cual cuenta con la participación especial de Dr. Dre y el excampeón de peso completo Mike Tyson; este último, encargado de “mandar al hospital” al rapero con un fuerte derechazo.

Bajo la dirección de Cole Bennet, en el video musical Eminem se pasea por un supermercado, ebrio y escoltado por dos godzillas.

Mostrando un poco el humor negro que lo caracteriza, el intérprete de “The Real Slim Shady” aparece acompañado de viejos personajes como Dr. Dre, quien lo atiende en el hospital tras quedar inconsciente por el puñetazo de Mike Tayson.

La canción cuenta, además, con la participación del rapero Juice WRLD, quien falleció en diciembre pasado víctima de una sobredosis. Al final de la producción, Cole Bennet y Eminen incluyeron, como una muestra de respeto, una de las frases del músico fallecido:

Espero que todos tengan un buen día, espero que todos logren algo significativo e incluso, si no lograste algo significativo, no te desanimes”.

El tema “Godzilla” forma parte del álbum Music To Be Murdered By que se estrenó en enero pasado. Cuenta con colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Q-Tip, Skylar Grey, Black Thought, , Anderson Paak, entre otros.



