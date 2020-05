Esta semana,Mila Kunis y Ashton Kutcher jugaron al “intercambio de voz” en el programa “The Tonight Show Starring” con el presentador Jimmy Fallon. Durante la transmisión hecha desde casa, los famosos jugaron al "Voice Swap" que consiste en que imiten su voz mutuamente.

En el inicio de la transmisión, el conductor le preguntó a Mila cómo estaba, sin embargo Ashton Kutcher fue quien se encargó de responder.

Estoy genial. Fui al baño esta mañana y me siento maravilloso después de hacer eso porque liberé todas mis entrañas y después de eso, me abrió a la maravillosa energía del mundo”.

Cuando fue el turno de preguntarle a Ashton, el presentador le cuestionó sobre las canciones que habían estado escuchando durante la cuarentena. A lo que Mila Kunis respondió:

Oh, ya sabes, me encanta el pequeño Pete the Cat. Es mi álbum favorito. Además, escucho a Blaze and the Monster Machine”.

Después Fallon le preguntó si había tenido algún sueño loco en estas últimas semanas, así que el actor aprovechó la oportunidad y se puso creativo.

Una noche soñé que tenía cáncer de codo. Ni siquiera sé por qué soñaría que tenía cáncer de codo, pero parece que mi codo era tan canceroso”.

Ante la respuesta de su pareja, Mila no contuvo la risa y dijo que actualmente era imposible que las personas se mantuvieran serias.

Disfruto de la risa y me cuesta mucho mantenerla presionada”.

En la entrevista también hablaron sobre la educación de sus hijos en el hogar durante la pandemia que está viviendo por el coronavirus.

Me gusta un poco de enseñanza. Establecimos, por ejemplo, un plan de estudios para la semana y lo planificamos y descubrimos lo que los niños van a aprender, durante toda la semana".

Mila Kunis y Ashton Kutcher son una de las parejas más consolidadas de Hollywood. Desde 2012 mantienen una relación y actualmente tiene dos hijos juntos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?