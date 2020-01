A gritos, miss Colombia denuncia fraude durante certamen de belleza

Una vez más la polémica se cierne sobre un certamen de belleza, en esta ocasión, Jesenia Orozco, Miss Colombia, denunció en pleno escenario la existencia de un fraude dentro del concurso Miss Global.

El hecho ocurrió durante el concurso de belleza que se realizó el pasado sábado 18 de enero en la ciudad de Oaxaca.

A través de videos que ya circulan en redes sociales se puede observar a las concursantes sobre el escenario y una de ellas, Miss Colombia, comienza a gritar para denunciar el supuesto fraude.

El concurso de belleza contó con la participación de 60 mujeres provenientes de diferentes países. Durante las primeras etapas no se registró ningún incidente; sin embargo, la situación se complicó durante las etapas de eliminación.

El origen de la polémica

El presidente de la organización, Van Pham, decidió incluir en las últimas etapas del concurso, a más candidatas de las acordadas previamente con el jurado.

Fue así que se agregó una candidata más a la ronda de 10 semifinalistas y la representante de República Checa, quien no figuraba en la lista, pasó a esta etapa.

En la siguiente fase volvieron a agregarse siete concursantes y para la siguiente etapa el organizador decidió, en acuerdo con los integrantes del jurado, que se escogieran a 11 de las concursantes en lugar de cinco.

La ganadora del concurso fue precisamente la representante de República Checa, Karolína Kokesová.

Miss Colombia alzó la voz para denunciar el fraude

Fue en este punto que la concursante y representante de Colombia, la modelo Jesenia Orozco protestó frente a las cámaras.

Durante los videos se puede observar al presentador del concurso tratando de explicar la situación, mientras que la colombiana grita y cuestiona la credibilidad del certamen.

¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos... es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos”, expresó Miss Colombia.

No fue el único momento en que Orozco protestó por lo ocurrido en Oaxaca, pues más adelante escribió en Instagram stories:

Que gran desastre que viví en México. No es culpa de la gente, todos fueron muy lindos conmigo. Pero odio las injusticias, la corrupción, la falta de respeto, la falta de ética. Estuve 1 mes sin mi hija con el propósito de demostrarle cosas grandes. Pero lamentablemente no salió como lo había planeado. Todo fue un desastre al final. Que experiencia tan desagradable”, Miss Colombia.

Por parte de los organizadores del certamen no se ha emitido algún comunicado y su cuenta oficial de Instagram es privada.

