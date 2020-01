Modelo vende fotos íntimas para ayudar a combatir incendios en Australia

La modelo Kaylen Ward recaudó más de medio millón de dólares vendiendo sus fotos desnuda con el fin de ayudar a combatir los incendios en Australia que, hasta el momento, han dejado más de mil millones de animales muertos debido a los fuertes incendios forestales.

Todo comenzó cuando la modelo subió una publicación a Twitter que decía que por cada diez dólares mandaría una foto de ella desnuda por mensaje privado.

Estaré enviando "nudes" a cada persona que done al menos 10 dólares a alguna de estas organizaciones que recaudan fondos para los incendios en Australia. Por cada 10 dólares que dones, te enviaré una nude mía a tu DM. Debes enviarme confirmación de que donaste”. Kaylen Ward, modelo

Kaylen Ward invitó a los usuarios a utilizar los hashtags #AustraliaOnFire y #AustraliaFires para que su publicación tuviera más alcance en redes sociales.

Según cuenta la modelo, a los pocos minutos le empezaron a llegar mensajes de cientos de personas que comenzaron a donar grandes cantidades de dinero para que ella les mandara la foto íntima que les había prometido.

Por lo que tuvo que cambiar su nombre de usuario y se puso como “La filántropa desnuda” para que más personas siguieran donando.

Sin embargo, algunos usuarios empezaron a criticarla por querer hacerse “famosa” de esta manera. A lo que Kaylen Ward respondió que no necesita de fanáticos y que su única meta es ayudar a combatir los incendios forestales de Australia.

Para todos los que dicen que sólo hice esto para promocionarme, todos están locos. Recaudé más de un millón de dólares, ofrecí mi producto (mis fotos desnudas) GRATIS y gasté dinero y tiempo enviando ese producto gratis a miles y miles de personas”. Kaylen Ward, modelo

Kaylen Ward también dijo que algunas personas han filtrado sus fotografías y los llamó “hipócritas”, ya que la intención de lo que hizo solamente era para ayudar.

Mi cuenta de Instagram fue borrada, mi familia no me reconoce y el chico que me gusta no me quiere hablar por ese tuit. Pero salvemos a los koalas”. Kaylen Ward, modelo

A pesar de las críticas, la modelo sigue recibiendo donaciones y contrató a algunas personas para que le ayuden a revisar sus mensajes privados.

