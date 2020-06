La leyenda de la comedia de Hollywood Carl Reiner murió este lunes a los 98 años en su casa de Beverly Hills en Estados Unidos, informó su asistente Judy Nagy a a la revista estadounidense Variety.

Reiner, que falleció por causas naturales, se desarrolló como escritor, productor, director y actor formó parte del legendario equipo de Sid Caesar y creó "El show de Dick Van Dyke".

Reiner, el padre del cineasta y activista Rob Reiner , fue el ganador de nueve premios Emmy, incluidos cinco para "El show de Dick Van Dyke". Sus películas más populares como director están: "Oh Dios", protagonizada por George Burns, en 1977 y "The Jerk", con Steve Martin.

Rob Reiner tuiteó el martes por la mañana:

Anoche falleció mi papá. Mientras escribo esto me duele el corazón. Él era mi luz de guía".

En sus últimos años, Reiner se mantuvo presente en Twitter hasta el último día de su vida.

Los papeles más recientes de Reiner en el cine y la televisión

Reiner participó en la saga de "La estafa maestra" y en televisión con papeles recurrentes en las comedias "Two and a Half Men" y "Hot in Cleveland". También hizo trabajo de voz para programas como "Family Guy", "American Dad", "King of the Hill" y "Bob's Burgers".

Condolencias por muerte de Reiner

Las condolencias por la muerte de Reiner se multiplican, incluyendo una del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo.

"Carl Reiner, nacido y criado en el Bronx, hizo una comedia para TV que perdura hasta el día de hoy. Hizo reír a Estados Unidos, un auténtico regalo", dijo también en Twitter.

Otra leyenda de la comedia estadounidense, Alan Alda, también le rindió tributo.

Mi amigo Carl Reiner murió anoche. Su talento vivirá por largo tiempo, pero la pérdida de su bondad y decencia deja un vacío en nuestros corazones. Te amamos, Carl".

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?