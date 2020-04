Muere el actor indio Irrfan Khan, estrella de Bollywood

Irrfan Khan, conocido por protagonizar películas como Slumdog Millionaire o La Vida de Pi, murió este miércoles a los 53 años en un hospital de Bombay, debido a las complicaciones derivadas de un cáncer que padecía.



El actor alcanzó el estrellato en el cine indio y se labró una sólida carrera fuera de su país. Apareció en otras cintas de proyección internacional como “Jurassic World” (2015), o “Inferno” (2016), además de protagonizar decenas de películas de Bollywood.



En 2018, Khan dio a conocer que le habían diagnosticado una rara forma de cáncer. El pasado martes fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Kokilaben de Mumbai con una infección de colon de la que no pudo recuperarse. Khan estaba casado con la guionista Sutapa Sikdar y tenía dos hijos, Babil y Ayan.



Rodeado de amor, por su familia por la que más se preocupaba, se fue a la morada del cielo, dejando un verdadero legado. Todos rezamos y esperamos que esté en paz”, escribió la firma de relaciones públicas Hardly Anonymous Communications en un comunicado.



"Irrfan luchó hasta el final y siempre inspiró a todos los que se acercaron a él", agregó el documento.



Nacido en 1967 en el estado indio de Rajastán, comenzó su carrera en la década de 1980. Fue muy elogiado por su papel casi sin diálogos, en "The Warrior" (2001), adaptación de un cuento tradicional japonés por el realizador británico Asif Kapadia.



En 2008, su rostro se hizo mundialmente conocido gracias a "Slumdog Millionaire" de Danny Boyle, película que ganó ocho Premios Oscar.



Irrfan Khan continuó su carrera en Estados Unidos interpretando papeles en "The Amazing Spider Man" (2012), "Jurassic World" (2015), e "Inferno" (2016).



El actor fue aclamado por la crítica por sus papeles en "La vida de Pi" (2012) del taiwanés Ang Lee y "The Lunchbox" (2013), comedia romántica de Ritesh Batra.

