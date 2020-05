Muere Fred Willard, actor de “Modern Family”, a los 86 años

El actor estadounidense Fred Willard, quien participó en proyectos de televisión como Modern Family e Easy to Assemble, además de la película 12 Wishes of Christmas y la cinta animada WALL-E, falleció a los 86 años de causas naturales, así lo dieron a conocer su hija, Hope Mulbarger, y medios internacionales.

Fue en sus redes sociales que Mulbarger publicó: “Con gran pesar, comparto la noticia de que mi padre falleció anoche, muy tranquilo, a la fantástica edad de 86 años. Él siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. ¡Lo amamos mucho! Lo extrañaremos por siempre”.

Para el portal Rolling Stone, Glenn Schwartz, la representante del actor confirmó que el deceso se debió a causas naturales.

Mientras tanto, personalidades como la actriz Jamie Lee Curtis, protagonista de Halloween, manifestó:

¡Qué suerte que todos pudiéramos disfrutar de los regalos de Fred Willard! Él está con su extrañada Mary (su esposa que murió en 2018) ahora. Gracias por las profundas carcajadas, Sr. Willard”.

En redes sociales y con una serie de emoticones, la actriz Sofía Vergara, quien protagonizó Modern Family, se mostró triste por el fallecimiento del actor.

Eric Stonestreet, también compañero de Willard en la serie, se pronunció con una fotografía a su lado y añadió: “Fue un privilegio que el gran Fred Willard supiera mi nombre. Descansa en paz Fred. Eras gracioso en tus huesos”.

En fecha recién, Willard se mostró triste por el fallecimiento de figuras como el cantante Little Richard y el actor Jerry Stiller, para quienes dedicó algunas líneas en sus redes sociales: “¡Un mal momento! Acabo de superar la pérdida de Little Richard, y ahora me entero de que mi viejo amigo Jerry Stiller falleció. Era un buen amigo y un hombre muy divertido”.

Lo conocí en los años 60 cuando nos presentamos en los mismos clubes de The Village, tanto él y Anne Meara. ¡Desafortunadamente para nosotros, fueron mucho más divertidos! No podíamos estar celosos, por lo que nos hicimos buenos amigos”, precisó el actor en su último mensaje, publicado el 11 de mayo.

A lo largo de su carrera, Willard participó en varios programas de televisión y películas en los que destacó por su vis cómica; a su fallecimiento, queda su participación en la serie Space Force, la cual se estrenará a finales de mes a través de una plataforma digital, y en la que dio vida al personaje “Fred Naird”.

